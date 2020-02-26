В Прокопьевске семейная пара ограбила водителя такси

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:35:12+03:00

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К бойцам Росгвардии обратился таксист, который лишился своего имущества во время рабочей смены. Как раз перед его пропажей он подвозил семейную пару.

Инцидент произошел с 47-летним мужчиной уже вечером. Он высадил у конечной точки молодую семейную пару, а спустя несколько минут не обнаружил в машине своих документов, сотового телефона и наличности в размере восьми тысяч рублей.

Как раз в это время рядом проезжал экипаж Росгвардии, к которому потерпевший и обратился за помощью. Он объяснил, как именно выглядела пара, и стражи порядка приступили к поискам. Вскоре обнаружилась подходящая под описание пара с явными признаками алкогольного опьянения.

- Злоумышленниками оказались ранее судимые за кражи 30-летний местный житель и его 26-летняя спутница. В ходе досмотра у них было обнаружено похищенное имущество, - сообщили в Управлении Росгвардии России по Кемеровской области.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые были переданы полицейским. А таксисту вернули похищенное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU