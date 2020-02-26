В Кузбассе упразднили департамент жилищно-коммунального хозяйства

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:38:48+03:00

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В Кузбассе продолжается переименование органов исполнительной власти. Новый статус обрел департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса - отныне это министерство.

Соответствующий документ был опубликован в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса и подписан губернатором Сергеем Цивилевым 25 февраля. Сообщается, что работу этого министерства будет курировать первый замгубернатора Вячеслав Телегин. Финансировать деятельность ведомства будет областной бюджет.

В задачи структуры входит обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса, развитие инженерной инфраструктуры в городах и районах, проведение технического перевооружения, модернизации и обновления основных фондов ЖКХ, обеспечение готовности предприятий к сезонной эксплуатации и бесперебойной деятельности в отопительный сезон, предупреждение и ликвидация последствий аварий и ЧС, развитие сети автомобильных дорог, объектов дорожного комплекса и благоустройства, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и другое.

Напомним, что ранее в министерство был переименован департамент образования и науки Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU