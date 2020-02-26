2020-02-26T06:38:48+03:00
Общество

В Кузбассе упразднили департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отныне исполнительный орган называется министерством
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кузбассе упразднили министерство жилищно-коммунального хозяйстваВ Кузбассе упразднили министерство жилищно-коммунального хозяйстваФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе продолжается переименование органов исполнительной власти. Новый статус обрел департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса - отныне это министерство.

Соответствующий документ был опубликован в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса и подписан губернатором Сергеем Цивилевым 25 февраля. Сообщается, что работу этого министерства будет курировать первый замгубернатора Вячеслав Телегин. Финансировать деятельность ведомства будет областной бюджет.

В задачи структуры входит обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса, развитие инженерной инфраструктуры в городах и районах, проведение технического перевооружения, модернизации и обновления основных фондов ЖКХ, обеспечение готовности предприятий к сезонной эксплуатации и бесперебойной деятельности в отопительный сезон, предупреждение и ликвидация последствий аварий и ЧС, развитие сети автомобильных дорог, объектов дорожного комплекса и благоустройства, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и другое.

Напомним, что ранее в министерство был переименован департамент образования и науки Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 550 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Кемерове
В Кемерове пожар в частном доме тушили более 30 человек
Превышение концентрации опасного вещества в воздухе зафиксировали в Кемерове и Новокузнецке
В Новокузнецке избили 82-летнего пенсионера
Кузбасс может остаться без телевидения и радио
В Прокопьевске семейная пара ограбила водителя такси
В Кузбассе упразднили департамент жилищно-коммунального хозяйства
Более 3000 артиллеристов отработают в Кузбассе приемы поражения противника
Стало известно, как будет выглядеть мост через Искитимку в Кемерове
Кузбассовцы ограбили молочную ферму
Пожилого мужчину в черной шапке разыскивают в Кемерове
В Киселевске по решению суда закрыли горящий угольный отвал
В Кемерове запустили строительство моста через Искитимку
Новокузнечанин сообщил об убийстве ради общения с полицейскими
В Кемерово-сити начали строительство школы
В Кузбассе прекратил существование департамент образования и науки
Первые сваи забили на месте строительства спорткомплекса «Кузбасс-арена»
Кузбассовец до смерти забил случайного знакомого на стройке
Скандальная фотография на дверях КемГУ оказалась фейком
Музей-заповедник "Томская писаница" приглашает на всекузбасскую Инстамасленицу - 2020
В Кузбассе браконьер застрелил самку лося
В Кузбассе установили всероссийский рекорд
Синоптики назвали причины тумана в Кемерове
Двух кузбассовцев поймали на краже запчастей для тепловозов
Синоптики предупредили кузбассовцев об опасных метеоусловиях