Кузбасс может остаться без телевидения и радио
Жители Кузбасса могут на некоторое время лишиться возможности смотреть любимые телеканалы или слушать радио. Виной тому - весенняя солнечная интерференция, рассказали в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Из-за этого явления в период до 7 марта в Анжеро-Судженске, Кемерове, Киселевске, Ключевой, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Новокузнецке, Таштаголе и Юрге с 12.43 до 13.38 может пропасть «Радио России», а также пакеты программ РТРС-1 и РТРС-2 -это 40 объектов сети цифрового эфирного вещания.
В этот же период в Кемерове и Новокузнецке могут стать недоступными «Маяк» и «Вести FM», а конкретно в областном центре еще и аналоги ТНТ и РЕН ТВ.
Также до 12 марта в Кемерове могут быть сбои в вещании аналога «Матч! Страна» с 12.40 до 13.42.
В Новокузнецке 27-28 февраля из-за плановых работ могут пропасть каналы пакета РТРС-2. А в Панфилове 27 февраля - пакет РТРС-1.
- Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, - сообщили в компании. - Приносим извинения за возможные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU