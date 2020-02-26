2020-02-26T06:50:54+03:00
Общество

Кузбасс может остаться без телевидения и радио

Возможны кратковременные перерывы в вещании
Ирина АВТУШКО
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Кузбасс может остаться без телевидения и радио из-за солнечной интерференцииКузбасс может остаться без телевидения и радио из-за солнечной интерференцииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жители Кузбасса могут на некоторое время лишиться возможности смотреть любимые телеканалы или слушать радио. Виной тому - весенняя солнечная интерференция, рассказали в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Из-за этого явления в период до 7 марта в Анжеро-Судженске, Кемерове, Киселевске, Ключевой, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Новокузнецке, Таштаголе и Юрге с 12.43 до 13.38 может пропасть «Радио России», а также пакеты программ РТРС-1 и РТРС-2 -это 40 объектов сети цифрового эфирного вещания.

В этот же период в Кемерове и Новокузнецке могут стать недоступными «Маяк» и «Вести FM», а конкретно в областном центре еще и аналоги ТНТ и РЕН ТВ.

Также до 12 марта в Кемерове могут быть сбои в вещании аналога «Матч! Страна» с 12.40 до 13.42.

В Новокузнецке 27-28 февраля из-за плановых работ могут пропасть каналы пакета РТРС-2. А в Панфилове 27 февраля - пакет РТРС-1.

- Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, - сообщили в компании. - Приносим извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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