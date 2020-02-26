В Новокузнецке избили 82-летнего пенсионера

26 Февр. 2020 2020-02-26T05:54:59+03:00

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В Новокузнецке было совершено нападение на 82-летнего пенсионера. Мужчину избили и попытались ограбить.

Прогулка до магазина, казалось бы, не предвещала беды для престарелого горожанина, но закончилась она печально. Мужчина закупился всем необходимым и расплачивался на кассе, когда его приметил 24-летний парень. Далее он проследил свою жертву вплоть до самого дома, зашел следом в подъезд и несколько раз ударил, требуя деньги. Все могло бы кончиться печально, если бы крики не услышала соседка. Женщина вышла из квартиры и спугнула налетчика, который тут же поспешил скрыться.

После произошедшего пенсионер обратился к полицейским и рассказал о случившемся. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело за грабеж. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU