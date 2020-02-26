2020-02-26T06:58:16+03:00
Общество

Превышение концентрации опасного вещества в воздухе зафиксировали в Кемерове и Новокузнецке

Выяснилось, чем дышали кузбассовцы в последние дни
Екатерина РОМАНОВА
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Превышение концентрации опасного вещества в воздухе зафиксировали в Кемерове и НовокузнецкеПревышение концентрации опасного вещества в воздухе зафиксировали в Кемерове и НовокузнецкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 22 по 24 февраля сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха, чтобы проанализировать, чем же дышат кузбассовцы. В эти дни в самым крупных кузбасских городах действовал режим неблагоприятных метеоусловий.

В Кемерове отбор проб атмосферного воздуха провели в трех точках по 17 загрязняющим веществам. Выяснилось, что на территории Заводского и Центрального районов превышено содержание предельно допустимой нормы по 3,4-бензопирену.

В Новокузнецке отбор проб проводили по 15 загрязняющим веществам. Здесь забор воздуха осуществлялся в разных районах. Так, на улицах Веры Соломиной и Климасенко оказался превышен 3,4-бензопирен. На улице Ленина помимо него превышена концентрация взвешенных веществ, а на улице Братьев Гаденовых к бензопирену добавился диоксид азота.

Сейчас в Кемерове и Новокузнецке продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Специалисты регионального Роспотребнадзора призывают кузбассовцев отказаться от занятий спортом и тяжелым физическим трудом на открытом воздухе, избегать длительных прогулок на улице и проветривания помещений. Тем же, кто страдает заболеваниями дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, стоит получить консультацию лечащего врача. Также в этот период нужно пить как можно больше жидкости и по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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