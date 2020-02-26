2020-02-26T06:54:23+03:00
Происшествия

В Кемерове пожар в частном доме тушили более 30 человек

У здания рухнула крыша
Яна ПОПОВА
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В Кемерове пожар в частом доме тушили более 30 человек. ФОТО: ГУ МЧС КузбассаВ Кемерове пожар в частом доме тушили более 30 человек. ФОТО: ГУ МЧС Кузбасса
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В Кемерове в ночь на среду, 26 февраля, загорелся частный дом. Пламя пришлось тушить 31 пожарному, а помогали им семь специально оборудованных машин.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера управления в 2.27 в среду, 26 февраля. Звонивший рассказал, что в Кемерове, в жилом районе Кедровка, на улице Райчихинской горят деревянный частный дом и веранда.

На место происшествия сразу отправились специалисты МЧС и специальное оборудование - 31 пожарный и семь единиц техники.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения крыша дома, а также его стены и веранда горели открытым пламенем. В результате чрезвычайного происшествия обгорела деревянная обрешетка крыши на всей площади, произошло обрушение крыши на площади шесть квадратных метров, стены внутри дома обгорели полностью, снаружи - на площади 30 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отметим, общая площадь пожара составила 76 квадратных метров. Его удалось локализовать лишь в 2.41, а потушить только через 24 минуты - в 3.05. К счастью, из людей никто не пострадал -из горящего дома самостоятельно эвакуировался один человек.

Сейчас специалисты восстанавливают все обстоятельства произошедшего, однако уже предварительно установлено, что причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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