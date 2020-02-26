2020-02-26T07:04:09+03:00
Общество

Более 550 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Кемерове

В городе прошла акция «Чистая стена»
Ирина АВТУШКО
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Более 550 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Кемерове. Фото: Администрация города КемеровоБолее 550 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Кемерове. Фото: Администрация города Кемерово
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В Кемерове прошла акция «Чистая стена», в ходе которой активисты закрасили более 550 надписей, содержащих незаконную рекламу. Рейды были организованы во всех районах города.

Как рассказали в городской мэрии, на борьбу с объявлениями, содержащими рекламу наркотиков, вышли 108 сотрудников Центров по работе с населением, активистов ТОС, студентов и школьников.

- Списки адресов общественники сформировали заранее в ходе рейдов, которые провели в районах областного центра, - сообщили в администрации.

Во время акции только в Кировском районе было закрашено сразу 130 надписей на зданиях по адресам: улица Инициативная, 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 111а, 113, 115, улица Халтурина, 31, 33, 33б, 35, 37а и на других объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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