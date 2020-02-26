В Кузбассе уровень заболеваемости ВИЧ превысил средний уровень по стране

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:34:39+03:00

В регионе зарегистрировано 179,5 новых случая на 100 тысяч человек

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Кузбасс стал лидером среди регионов, где показатель заболеваемости превысил среднероссийский. Так, в 2019 году было зарегистрировано 179,5 новых случая на 100 тысяч человек, проживающих в области.

Об этом рассказали эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Они объяснили, что в прошлом году показатель заболеваемости ВИЧ, превышающий среднероссийский, был зарегистрирован в 24 регионах страны.

Возглавила этот список Кемеровская область: здесь зарегистрировано 179,5 новых случая на 100 тысяч человек, а на последнем - Башкортостан с показателем в 65,8 случая. Общероссийский показатель - 64,5 новых случая на 100 тысяч проживающих.

Также выросло и общее количество регионов, где ВИЧ имеет большое количество населения. Если в 2014 туда входило всего 22 области, то в 2019-м - уже 36 областей. В Кузбассе же на 100 тысяч человек приходится 1934,9 жителя с ВИЧ - это самый большой показатель по стране.

Всего в России на 31 декабря 2019 года было выявлено 1 423 999 случаев заболевания ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU