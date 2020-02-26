2020-02-26T07:34:39+03:00
Общество

В Кузбассе уровень заболеваемости ВИЧ превысил средний уровень по стране

В регионе зарегистрировано 179,5 новых случая на 100 тысяч человек
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Кузбассе уровень заболеваемости ВИЧ превысил средний уровень по странеВ Кузбассе уровень заболеваемости ВИЧ превысил средний уровень по странеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Кузбасс стал лидером среди регионов, где показатель заболеваемости превысил среднероссийский. Так, в 2019 году было зарегистрировано 179,5 новых случая на 100 тысяч человек, проживающих в области.

Об этом рассказали эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Они объяснили, что в прошлом году показатель заболеваемости ВИЧ, превышающий среднероссийский, был зарегистрирован в 24 регионах страны.

Возглавила этот список Кемеровская область: здесь зарегистрировано 179,5 новых случая на 100 тысяч человек, а на последнем - Башкортостан с показателем в 65,8 случая. Общероссийский показатель - 64,5 новых случая на 100 тысяч проживающих.

Также выросло и общее количество регионов, где ВИЧ имеет большое количество населения. Если в 2014 туда входило всего 22 области, то в 2019-м - уже 36 областей. В Кузбассе же на 100 тысяч человек приходится 1934,9 жителя с ВИЧ - это самый большой показатель по стране.

Всего в России на 31 декабря 2019 года было выявлено 1 423 999 случаев заболевания ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое рабочих на проспекте Металлургов в Новокузнецке устроили драку вместо ремонта
Кузбассовец заплатил 320 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля
В Кемерове главбух строительной фирмы присвоила себе почти 8 миллионов рублей
Один человек погиб при столкновении легковушки с цементовозом в Кемерове
Клиенты Россельхозбанка смогут носить картину в кармане
Кузбассу предсказывают сложный паводок
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах
В Кузбассе уровень заболеваемости ВИЧ превысил средний уровень по стране
Более 550 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Кемерове
В Кемерове пожар в частном доме тушили более 30 человек
Превышение концентрации опасного вещества в воздухе зафиксировали в Кемерове и Новокузнецке
В Новокузнецке избили 82-летнего пенсионера
Кузбасс может остаться без телевидения и радио