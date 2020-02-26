ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:48:03+03:00

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Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях. Они могут стать причиной аварий на дорогах.

По данным синоптиков в среду, 26 февраля, в Кузбассе ночная температура составит от -13 до -18, местами до -23, днем -3… -8, местами до +3. В некоторых районах небольшой снег, изморозь, туман, дымка, на дорогах гололедица. В четверг ночью сохранится прохладная погода, от -12 до -17, кое-где до -22. Днем ожидается от -4 до +1. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. В ночь на пятницу будет теплее: от -4 до -9, кое-где до -17. Днем -2 … +3. Ночью снег, мокрый снег, в некоторых районах метели, днем небольшой, местами умеренный, мокрый снег. В субботу, 29 февраля, ночью температура составит от -4 до -9, кое-где до -14. Днем -4… +1. Ночью местами по северу небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

- Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными на дороге. Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима движения, безопасного бокового интервала и дистанции до впереди идущих транспортных средств», - отметили в ведомстве.

Пешеходам также не стоит терять бдительность. Дорогу следует переходить в специально отведенных местах. Перед этим следует убедиться, что водители вас увидели и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU