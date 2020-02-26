2020-02-26T08:21:16+03:00
Общество

Кузбассу предсказывают сложный паводок

Такой прогноз дал полпред президента в СФО Сергей Меняйло
Ирина АВТУШКО
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Кузбассу предсказывают сложный паводок. Фото: www.sfo.gov.ruКузбассу предсказывают сложный паводок. Фото: www.sfo.gov.ru
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Полномочный представитель президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло провел совещание по прохождению паводка в 2020 году. Он спрогнозировал сложную ситуацию в ряде регионов, в том числе и в Кузбассе.

По оценкам МЧС России, в регионах округа в зоне возможного подтопления может оказаться более 700 населенных пунктов, 360 участков автомобильных дорог, 400 социально значимых объектов и 60 объектов экономики.

Специалисты отмечают, что сложная ситуация ожидается во всех регионах. Основная причина - сильные осадки, которые выпали осенью и зимой.

- Так, в республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях снегозапасы превышают норму в два и более раз, - отметил Сергей Меняйло в ходе совещания. - Запасы воды в снежном покрове также в полтора раза превышают норму.

Он подчеркнул, что основной задачей местных властей является принятие всех возможных мер по снижению социальных и экономических рисков. В частности, необходимо обезопасить людей, проживающих в районах подтопления, создать запасы питьевой воды и продуктов, обеспечить стабильную работу объектов жизнеобеспечения. В числе других первоочередных мер были названы своевременное закрытие и разрушение ледовых переправ на реках, чернение льда и проведение взрывных работ.

Также Сергей Меняйло отметил, что во многих крупных сибирских городах зимой плохо очищались тротуары, затягивался вывоз снега.

- Необходимо оперативно завершить уборку снега, вовремя очистить от мусора системы отвода талых вод, чтобы не допустить возникновения их накопления и осложнения ситуации, - отметил полпред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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