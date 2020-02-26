2020-02-26T08:05:03+03:00
Экономика

Клиенты Россельхозбанка смогут носить картину в кармане

Банк выпустит специальные карты с изображением живописных полотен из собрания Третьяковской галереи
КРЫМСКИЙ Яков
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В поддержку выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» Россельхозбанк выпустит специальные «сказочные» карты с изображением картин из собрания Третьяковской галереи.

Оформить «сказочную» карту можно по тарифному плану «Персональный» в рублях, долларах США или евро. Согласно условиям, карта может участвовать в программе лояльности РСХБ, а также быть привязанной к счету карты платежного кольца PayRing. Карты выпускаются совместно с платежной системой Mastercard. Воспользоваться предложением можно с 1 марта 2020 года. Также все клиенты Банка получат возможность поддержать Третьяковскую галерею через мобильный и Интернет-банк.

-Этот год для Россельхозбанка особенный: нам исполняется 20 лет. Партнерство Банка с Государственной Третьяковской галереей стало настоящим подарком для нас и наших клиентов. Я уверен, что и детям, и взрослым понравится гулять по залам, встречать своих любимых сказочных персонажей, где-то даже переживать за них, но каждый раз понимать, что в конце добро всегда побеждает. Потому что мы – за добро, – отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Партнерский материал

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