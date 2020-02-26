2020-02-26T09:34:48+03:00
Происшествия

Один человек погиб при столкновении легковушки с цементовозом в Кемерове

Инцидент произошел на улице Красноармейской [Видео]
Мария КОЛОСОВА
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Один человек погиб при столкновении легковушки с цементовозом в Кемерове. Фото: "Регион 42"/ vk.comОдин человек погиб при столкновении легковушки с цементовозом в Кемерове. Фото: "Регион 42"/ vk.com
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Вечером 25 февраля на улице Красноармейской в Кемерове столкнулись легковушка и цементовоз. Кадрами с места ДТП поделились очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел недалеко от остановки «Автоагрегат». Предварительно установлено, что автомобиль Renault Logan двигался по улице Красноармейской со стороны улицы Шатурской в сторону улицы Рабочей.

Легковой автомобиль столкнулся с цементовозом в Кемерове.Видео: "Регион 42"/ vk.com

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Mazda Bongo и выехал на полосу встречного движения. Там Renault Logan столкнулся с грузовиком Scania.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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