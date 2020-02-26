2020-02-26T09:38:41+03:00
Происшествия

В Кемерове главбух строительной фирмы присвоила себе почти 8 миллионов рублей

Против женщины возбудили уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове главбух строительной фирмы присвоила себе почти 8 миллионов рублейВ Кемерове главбух строительной фирмы присвоила себе почти 8 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кемерове главный бухгалтер крупной строительной компании присвоила себе почти 8 миллионов рублей. Против нее возбудили уголовное дело.

Об исчезновении со счетов предприятия крупной суммы - 7,8 миллиона рублей -полицейским сообщил директор фирмы. По обращению был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В результате выяснилось, что деньги присвоила себе 54-летняя женщина - бывший главный бухгалтер фирмы.

Как выяснили следователи, деньги обвиняемая присваивала в течение двух лет, пока работала в этой должности.

- Имея доступ к расчетным счетам, она осуществляла переводы на собственные банковские карты, а также счета, открытые на ее родственников, - сообщили подробности в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. За присвоение и растрату женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, компания заявила гражданский иск на возмещение причиненного ущерба. В связи с этим с целью обеспечения иска на имущество обвиняемой был наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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