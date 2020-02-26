2020-02-26T09:39:18+03:00
Общество

Кузбассовец заплатил 320 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля

Он задолжал деньги по алиментам
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец заплатил 320 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля. Фото: УФССП России по Кемеровской областиКузбассовец заплатил 320 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля. Фото: УФССП России по Кемеровской области
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Жителю Кемерова пришлось выплатить 320 рублей, чтобы не лишиться автомобиля. Он задолжал деньги на содержание 8-летней дочери.

В отдел судебных приставов по Ленинскому району поступило исполнительное производство в отношении мужчины, который задолжал серьезную сумму на содержание малолетней дочери.

Как выяснилось, с 2013 года кемеровчанин не имел постоянного места работы, а обязательства перед ребенком выполнял нерегулярно. В отношении должника был применен комплекс мер принудительного взыскания, в том числе, запрет на выезд за границу. Тем не менее, результатов это не принесло. Тогда судебный пристав - исполнитель ОСП по Ленинскому району города Кемерово установил, что у должника в собственности появилось транспортное средство. Мужчине вручили требование о предоставлении автомобиля приставам для его описи и ареста.

-После этого должник оплатил всю сумму задолженности, - сообщили в УФССП России по кемеровской области. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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