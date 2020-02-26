Депутаты приняли в окончательном чтении закон о новом гербе Кузбасса

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:16:46+03:00

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Депутаты Законодательного собрания Кузбасса приняли во втором, окончательном чтении изменения в закон «О символике Кемеровской области». Это значит, что для области утвержден новый герб.

Работа над эскизом велась с августа 2019 года специально созданной Геральдической комиссией. Целью вносимых в изображение герба изменений стало приведение его к требованиям Геральдического совета при Президенте Российской Федерации для последующего включения в Государственный геральдический регистр страны.

Концепция герба, прошедшая процедуру общественного обсуждения, была одобрена в первом чтении 29 января этого года. Перед вторым чтением 26 февраля была подготовлена таблица поправок, излагающая текст законопроекта в новой редакции.

Напомним, что до 1 января 2021 года будет действовать переходный период, который позволяет использовать оба изображения герба Кузбасса - старое, которое было утверждено еще в 2002 году, и новое.

ИСТОЧНИК KP.RU