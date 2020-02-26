2020-02-26T12:14:48+03:00
Общество

В Кузбассе от стаи бродячих собак спасли косулю

Сейчас животное находится в вольере и приходит в себя
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе от стаи бродячих собак спасли косулю. Фото: Заповедник "Кузнецкий Алатау"В Кузбассе от стаи бродячих собак спасли косулю. Фото: Заповедник "Кузнецкий Алатау"
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В Кузбассе стая бродячих собак едва не задрала косулю. Животному пришлось убегать по шею в снежных сугробах.

В экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау» доставили взрослого самца косули. Житель Новокузнецка, который спас животное и привез к экологам, рассказал, что оно по глубокому снегу пыталось уйти от стаи собак, но застряло.

К счастью, физически навредить косуле собаки не успели, но у животного сильный стресс, после которого нужно время на восстановление. Сейчас косуля находится в вольере с другим жителем экоцентра - косуленком по имени Кир. По оценкам специалистов, спасенное животное - молодой самец в возрасте примерно одного года, и у него уже даже есть небольшие рожки.

- Предварительно можно сказать, что шансы на возвращение в природу спасенного животного достаточно высоки. Но в экологическом центре он пробудет как минимум до весны, пока не сойдет снег, - рассказали в пресс-службе заповедника. - Глубокий снег представляет большую опасность не только для маленьких косуль, но и для куда более крупных маралов и лосей - они застревают в сугробах, тем самым подвергая себя риску замерзнуть или стать легкой добычей каких-либо хищников или браконьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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