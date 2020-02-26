2020-02-26T11:11:46+03:00
Общество

Стали известны имена 16 финалисток конкурса «Миссис Кузбасс 2020»

Самые красивые и талантливые мамы Кузбасса уже вступили в борьбу за корону
Екатерина РОМАНОВА
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Стали известны имена 16 финалисток конкурса «Миссис Кузбасс 2020». ФОТО: Игорь Семикашев.Стали известны имена 16 финалисток конкурса «Миссис Кузбасс 2020». ФОТО: Игорь Семикашев.
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16 финалисток конкурса «Миссис Кузбасс 2020» определены. Самые красивые, талантливые и успешные мамы уже приступили к подготовке финального шоу, на котором одна из них получит корону.

- В юбилейный для конкурса год в команду собрали настоящие бриллианты, - рассказала организатор конкурса Анастасия Полищук. – Это многодетные мамы-красавицы, которые руководят большими компаниями, защищают диссертации и знают китайский язык, хореографы-преподаватели, телеведущие, тренеры личностного роста, имидж-стилисты, предприниматели – в общем, состоявшиеся во всех сферах красавицы.

На кастинге конкурса. ФОТО: Игорь Семикашев

На кастинге конкурса. ФОТО: Игорь Семикашев

В течение месяца конкурсантки будут работать с профессионалами из разных областей. Им предстоит общение с бизнес-тренерами и психологами, работа с дизайнерами и стилистами, фотографами и визажистами, постановщиками шоу и хореографами и многими другими.

Итогом этой работы станет финальное шоу, которое состоится 26 марта на сцене Дворца «Алюминщик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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