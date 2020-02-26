2020-02-26T11:17:23+03:00
Экономика

Россельхозбанк увеличил объем ипотечного кредитования для военнослужащих в 4 раза

Ипотечным предложением от банка воспользовались около 2500 семей военнослужащих
КРЫМСКИЙ Яков
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Россельхозбанк увеличил выдачу ипотечных кредитов семьям военнослужащих. По итогам 2019 года Россельхозбанк выдал ипотечные кредиты военным на общую сумму 2,4 млрд рублей, что на 384% превышает прошлогодний показатель. Портфель кредитов для военнослужащих составил 3,7 млрд рублей. Этот показатель на 218% больше, чем в 2018 году. На сегодняшний день около 2500 семей военнослужащих воспользовались ипотечным предложением от РСХБ.

-Мы максимально стараемся поддерживать семьи военных, поскольку именно от них зависит безопасность и благополучие нашей страны. Поэтому мы создаем условия, которые были бы комфортны для военнослужащих и их семей, планирующих приобрести недвижимость. В первую очередь, наша филиальная сеть позволяет брать ипотеку военным в разных точках России, что значительно расширяет возможности приобретения недвижимости по месту службы. Сейчас мы надеемся, что все больше семей военнослужащих воспользуются этим предложением, – отметила Ольга Шведова, руководитель Департамента розничного бизнеса РСХБ.

Ранее Россельхозбанк объявил также о снижении ставки на рефинансирование военной ипотеки до 8,75% годовых. Более 400 семей военнослужащих воспользовались данной программой в 2019 году.

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