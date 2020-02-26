2020-02-26T12:20:06+03:00
Общество

У Кузбасса изменился официальный флаг

Новую символику представили на заседании Заксобрания Кузбасса
Ирина АВТУШКО
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У Кузбасса изменился официальный флаг. Фото: Заксобрание КузбассаУ Кузбасса изменился официальный флаг. Фото: Заксобрание Кузбасса
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У Кузбасса изменился официальный флаг. Символику представили на заседании Законодательного собрания Кузбасса 26 февраля.

Изменения коснулись одного из элементов флага, а именно - расположенного в верхней части синего поля герба. Это связано с тем, что сам герб области был изменен и утвержден в окончательном виде на последней сессии парламента.

Таким образом, измененный флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3. Он состоит из двух полос: синяя занимает треть площади флага и расположена ближе к древку, остальное пространство занимает красная площадь. Посередине верней части синей полосы теперь расположен многоцветный вариант обновленного герба Кузбасса с короной и окружающей щит лентой.

Как и в случае с гербом, до 1 января 2021 года будет действовать переходный период, который позволяет использовать оба изображения флага Кузбасса - старое, которое было утверждено еще в 2002 году, и новое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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