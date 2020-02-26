Кузбасских водителей ждут мокрый снег и гололед

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:25:02+03:00

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Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает водителей об ухудшении погодных условий. В четверг, 27 февраля, на дорогах следует быть предельно внимательными.

По данным Кемеровского гидрометцентра, по области ожидается мокрый снег и местами метели, на дорогах гололедица. Кроме того, прогнозируется ухудшение видимости, временами до 1-2 километров.

В связи с этим сотрудники ГИБДД просят всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям рекомендуется учитывать погоду при выборе скорости, безопасного бокового интервала и дистанции до впереди идущего транспорта. Во время движения следует избегать резких маневров, которые могут привести к потере управления.

- Пешим участникам движения стоит переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах. Перед тем как вступить на дорогу, убедитесь, что водители вас увидели, а транспортные средства остановились, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU