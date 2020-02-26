РСХБ удвоил финансовую поддержку российских экспортеров мяса птицы

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:25:47+03:00

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Россельхозбанк является опорным банком российских экспортеров мяса птицы.

В 2019 г. Россельхозбанк выдал около 56 млрд руб. экспортерам мяса птицы, что более чем в два раза превышает показатель 2018 г. Всего в минувшем году РСХБ выдал птицеводам около 72 млрд руб., прирост к 2018 г. составил 65%.

В банке прогнозируют продолжение роста объемов как внутреннего производства мяса птицы, так и его экспорта. По итогам прошлого года ведущим рынком стал Китай, на который приходится около 30% объема российских поставок и более 40% в стоимостном выражении.

-Развитие российского экспорта мяса птицы в ближайшей перспективе будет связано именно с рынком Китая, — отметил начальник управления отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» Андрей Дальнов на панельной дискуссии, состоявшейся в рамках выставки АГРОС 2020. — В то же время мы наблюдаем риски для развития экспорта, связанные с появлением на рынке Китая нового игрока – США. Долгое время поставки из этой страны были закрыты. Теперь США будут наращивать экспорт. куриных лапок, окорочка и бедра бройлеров, из-за чего рост российского экспорта может замедлиться. Почти наверняка поменяется его структура.

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