9-летний кемеровчанин ушел погулять и пропал

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:30:43+03:00

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9-летний мальчик из Кемерова отправился на прогулку. В условленное время домой он не вернулся.

Мама мальчика позвонила сыну, чтобы спросить, где он гуляет, однако телефон ребенка оказался отключенным. Женщина не на шутку встревожилась и попыталась сама разыскать сына, но потому решила, что будет лучше обратиться в полицию. Около 18.00 она уже рассказывала стражам порядка, когда и куда отправился мальчик, а также сообщала его приметы.

За поиск пропавшего ребенка тут же взялись все экипажи, задействованные в системе единой дислокации, кроме того, к ним присоединились сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН, а также волонтеры поисково-спасательного отряда. Вскоре поиск пришлось прекратить.

9-летнего мальчика нашли в одном из торговых центров города. Как оказалось, туда он пришел после компьютерного клуба. За временем школьник не уследил: его телефон разрядился, и мальчик не знал, пора ли ему домой. Сотрудники полиции передали ребенка родителям.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком и его родителями профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU