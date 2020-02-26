Стала известна личность второго подозреваемого в покушении на убийство кемеровского адвоката

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:33:52+03:00

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В Кемерове продолжается расследование уголовного дела по факту покушения на убийство адвоката из Кемерова. Установлена личность второго подозреваемого.

6 ноября 2019 года в Центральном районе города было совершено нападение на 43-летнего адвоката Сергея Учителя. В него выстрелил 53-летний житель Находки, который в течение нескольких часов поджидал свою жертву на автостоянке. Раненый адвокат был доставлен в больницу, где его прооперировали, а нападавшего задержали на месте преступления.

Как рассказали в кузбасском Следкоме, сейчас установлен посредник в организации покушения. Им оказался 52-летний житель Приморского края, который уже был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

- В декабре 2019 года на территории города Находка проведены следственно-оперативные мероприятия, в результате которых следователем следственного управления мужчина был задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он этапирован в Кемеровскую область. Со следствием задержанный не сотрудничает, - сообщили подробности в ведомстве.

Уже установлено, что оба задержанных отбывали наказание в одном учреждении ФСИН. Кроме того, выяснилось, что житель Приморского края был причастен к совершению аналогичного преступления в другом регионе.

Всего на данный момент по делу допрошено 30 свидетелей и очевидцев. Также назначены различные экспертизы - баллистическая, геномная, психолого-психиатрическая и другие. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU