2020-02-27T03:22:36+03:00
Происшествия

Новокузнечанка в парке культуры занималась нехорошими делами

Женщину задержали на месте преступления
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанка в парке культуры занималась нехорошими делами. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Новокузнечанка в парке культуры занималась нехорошими делами. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Жительница города Новокузнецка пришла в парк культуры и отдыха вовсе не для того, чтобы отдохнуть и культурно провести время. Женщина принесла с собой запрещенные вещества.

31-летняя новокузнечанка промышляла распространением наркотиков. В один из дней она отправилась делать «закладки». Причем оставлять запрещенные вещества для наркозависимых она решила в парке культуры и отдыха. За этим делом ее и застали сотрудники патрульно-постовой службы. Они получили сигнал об орудующей в парке закладчице, и задержали ее на месте.

При личном досмотре оказалось, что в парк горожанка принесла солидные запасы наркотиков: при себе у нее были фольгированные свертки, в которых находились клип-боксы с порошкообразным веществом. Это был мефедрон общей массой 15 граммов.

- Следователем отдела полиции «Левобережный» УМВД России по городу Новокузнецку в отношении задержанной возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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