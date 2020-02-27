Конфликт между сокамерниками в Кузбассе закончился трагедией

27 Февр. 2020 2020-02-27T05:29:08+03:00

Один из мужчин погиб, другой еще раз предстанет перед судом

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Уже отбывающий наказание в местах лишения свободы мужчина еще раз предстанет перед судом. Между ним и сокамерником завязался конфликт, который закончился дракой.

25-летний осужденный, отбывающий наказание в одной из колоний Кузбасса, не сошелся во мнении со своим 41-летним сокамерником. Сначала мужчины устроили словесную перепалку, а потом младший из них несколько раз ударил старшего руками по голове. 41-летний заключенный потерял сознание. Сокамерники привели его в чувство, помогли прилечь на кровать. Мужчина отказался от медицинской помощи, решив, что отлежится. Но утром он не смог встать с постели. Тогда его доставили в медицинское учреждение. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь, но мужчина скончался. Позже выяснилось, что причиной смерти стал отек головного мозга.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU