За неделю в Кузбассе заболели 22 тысячи человек

27 Февр. 2020 2020-02-27T05:32:48+03:00

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Кузбассовцы продолжают болеть гриппом и ОРВИ: на минувшей неделе врачи зарегистрировали 22 тысячи случаев заболевания.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, интенсивный показатель заболеваемости составляет 82,27 на 10 тысяч человек, а это ниже эпидемического порога на 10,5 процента. При этом в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 10,5 процента.

А вот в областном центре ситуация несколько иная: здесь за неделю зафиксировали пять тысяч новых случаев заболевания, при этом интенсивный показатель на 10 тысяч человек составил 91,16. А это - выше эпидпорога на 40,5 процента.

Лабораторные исследования показали, что в 41,4 процента случаев анализы, взятые у заболевших, подтвердили наличие вирусов гриппа. В остальных случаях причиной заболевания стали респираторно-синцитиальные вирусы и аденовирусы.

- По состоянию на 25 февраля в Кемеровской области полностью приостановлен учебный процесс в двух средних специальных учебных заведениях (далее - суз), в 51 школе, частично - в 99 классах, в одном сузе приостановлены занятия в 19 группах. Закрыты на карантин полностью шесть дошкольных образовательных учреждений. В 30 дошкольных учреждениях закрыто 48 групп, - отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU