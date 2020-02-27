Центр финансовой грамотности заработал в Кузбассе

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:56:43+03:00

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В Кузбассе заработал Центр финансовой грамотности. Все желающие смогут здесь получить ответы на вопросы финансового характера и научиться правильно вести себя с мошенниками.

Далеко не все кузбассовцы с легкостью разбираются в финансовых вопросах, а для многих представляется сложным разобраться с некоторыми документами. Особенно теми, где часть информации представлена «под звездочкой» и мелким шрифтом. Чтобы не попасть в сложное финансовое положение, жители региона могут обратиться в новый Центр финансовой грамотности.

О его создании на базе Кемеровского государственного университета рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Специалисты будут консультировать кузбассовцев по телефону и на личных приемах. Они ответят на вопросы финансового характера, помогут спланировать личный бюджет и научат правильно вести себя с мошенниками, - отметил Сергей Цивилев на своей странице «ВКонтакте».

Помощь могут получить все, независимо от возраста и статуса: и предприниматели, и пенсионеры, и даже дети. Для каждого разработаны свои программы с учетом интересов, специфики деятельности и потенциальных рисков на финансовом рынке.

Номер горячей линии Регионального центра финансовой грамотности: 8-800-30-22-446.

ИСТОЧНИК KP.RU