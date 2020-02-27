Король парковки с табуретками рассмешил кемеровчан

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:21:08+03:00

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Кемеровчане обсуждают в социальных сетях необычный способ ограждения парковочного места. Один из горожан «застолбил» себе место при помощи табуреток.

Две табуретки, на одной из которых гордо стоит цветочный горшок, заметили во дворе дома № 29 на Московском проспекте кемеровчане. Между табуретками - натянутая сигнальная лента. Горожане тут же решили, что таким образом владелец табуреток обозначил свое парковочное место. А сигнальную ленту натянул для того, чтобы посторонние не покушались на него.

Находчивого кемеровчанина тут же окрестили королем парковки. Многочисленным комментаторам не понравилось такое решение проблемы борьбы за место. Один из подписчиков соцсети в ответ на замечание, что такая самодеятельность - это болезнь, отметил, что лечением может оказаться «табуреткой в лобовик». Некоторые оценили находчивость по-своему: «Два халявных табурета стоят и никому не нужны, что творится с Россией...» - недоумевает подписчик Максим. И тут же находится человек, думающий в том же направлении: «О, табуретки для дачи! Поехал забирать», - иронизирует пользователь Роман.

А может, люди готовятся к переезду? ФОТО: vk.com, "Регион 42"

«Зато кто из магазина идет с пакетами, устал, присел, отдохнул», - пытается найти позитив в двух «парковочных» табуретках кемеровчанин Виктор.

«Может, это чтобы мусоровоз мог развернуться? Не загораживайте контейнеры!» - призывает подписчик Евгений. А еще один комментатор предположил, что территорию оградили, так как собираются чистить снег или готовятся к переезду и ждут машину.

Король же парковки пока остается неизвестным и никак не прокомментировал два табурета с сигнальной лентой во дворе дома.

ИСТОЧНИК KP.RU