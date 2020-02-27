2020-02-27T07:24:26+03:00
Происшествия

На Кузбасском мосту в Кемерове загорелся КамАЗ

С огнем боролись семеро пожарных
Екатерина РОМАНОВА
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На Кузбасском мосту в Кемерове загорелся КамАЗНа Кузбасском мосту в Кемерове загорелся КамАЗФото: Екатерина РОМАНОВА
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Вечером 26 февраля на Кузбасском мосту в Кемерове загорелся грузовой автомобиль. Чтобы справиться с пожаром, потребовалась слаженная работа семерых пожарных.

О том, что на Кузбасском мосту случилось чрезвычайное происшествие, на пульт диспетчера очевидцы сообщили в 21.33. На место незамедлительно выдвинулись семь пожарных и две единицы техники. Когда они прибыли на место ЧП, из-под кабины КамАЗа 2017 года выпуска вырывались языки пламени.

- В результате пожара выгорел моторный отсек грузового автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Локализовать пожар удалось лишь в 21.39, а полностью потушить - в 21.40. Точную причину и обстоятельства возникновения пожара предстоит установить специалистам. В качестве предварительной версии озвучивается неисправность оборудования транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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