На Кузбасском мосту в Кемерове загорелся КамАЗ
Вечером 26 февраля на Кузбасском мосту в Кемерове загорелся грузовой автомобиль. Чтобы справиться с пожаром, потребовалась слаженная работа семерых пожарных.
О том, что на Кузбасском мосту случилось чрезвычайное происшествие, на пульт диспетчера очевидцы сообщили в 21.33. На место незамедлительно выдвинулись семь пожарных и две единицы техники. Когда они прибыли на место ЧП, из-под кабины КамАЗа 2017 года выпуска вырывались языки пламени.
- В результате пожара выгорел моторный отсек грузового автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Локализовать пожар удалось лишь в 21.39, а полностью потушить - в 21.40. Точную причину и обстоятельства возникновения пожара предстоит установить специалистам. В качестве предварительной версии озвучивается неисправность оборудования транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU