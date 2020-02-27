2020-02-27T07:28:37+03:00
Происшествия

Наркоторговец из Кемерова три года скрывался от полиции в Ставропольском крае

Мужчина был объявлен в федеральный розыск
Ирина АВТУШКО
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Наркоторговец из Кемерова три года скрывался от полиции в Ставропольском краеНаркоторговец из Кемерова три года скрывался от полиции в Ставропольском краеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Три года удавалось скрываться от полиции 37-летнему жителю Кемерова. Мужчину поймали на сбыте наркотиков в значительном размере.

В июле 2016 года сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России провели проверочную закупку наркотических средств у жителя областного центра. Против мужчины возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

Кемеровчанин согласился до суда сотрудничать со следствием, однако через несколько дней перестал выходить на связь и скрылся. Подозреваемого объявили в федеральный розыск.

- В ходе оперативно-поисковых мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что житель Кемерова находится в Ставропольском крае, с друзьями и знакомыми общается через социальные сети под вымышленным именем, - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД.

Сотрудники ведомства отправились в командировку в Железноводск, где беглец и был задержан. Его взяли под стражу и этапировали в Кузбасс. Сейчас кемеровчанину предъявлено обвинение за сбыт наркотиков в значительном размере. Ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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