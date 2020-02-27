Кузбасская школа лишила детей из малообеспеченных детей завтраков

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:29:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В январе 2020 года сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в Верх-Чебулинской средней школе и обнаружили нарушения в организации питания детей. Выяснилось, что ученики из многодетных малообеспеченных семей несколько месяцев оставались без завтраков.

Утвержденное меню предполагало, что ученики будут получать завтрак и обед, однако с 1 сентября по 17 декабря прошлого года часть учеников получали только обед. Кроме того, группы продленного дня должны были обеспечиваться еще и полдником.

Еще одно выявленное нарушение касалось соблюдения нормы площади учебных кабинетов на одного обучающегося. Она должна быть не менее 2,5 квадратных метра на одного ученика, а во вторых классах Верх-Чебулинской школы составила от 1,5 до 2,1 квадратных метра. Эти данные подтвердила проведенная экспертиза.

Директор образовательного учреждения с выявленными фактами административных правонарушений согласился. Мариинский городской суд признал школу виновной и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей за каждое совершенное правонарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU