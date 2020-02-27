Власти рассказали о судьбе поликлиники № 4 в Новокузнецке

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:29:44+03:00

Изменить размер текста: A A

26 февраля начальник департамента охраны здоровья населения Кузбасса Михаил Малин приехал с рабочим визитом в Новокузнецк. Он рассказал о развитии городского здравоохранения, в том числе о судьбе поликлиники № 4.

«Скажу честно, встреча была непростая. Прекрасно понимаю жителей, которые беспокоятся за развитие здравоохранения родного района. И всегда говорю, что мы максимально открыты для диалога и признаем, что проблемы есть. К сожалению, решить их в один момент невозможно, но мы системно двигаемся в этом направлении», - написал Михаил Малин в своем Instagram.

По его словам, одним из самых злободневных вопросов является будущее поликлиники № 4. Сейчас здание, в котором она располагается, является непригодным к эксплуатации и не соответствует нормам пожарной безопасности. Поможет ли в данной ситуации проведение капитального ремонта, определит экспертиза. Вторым вариантом может стать строительство новой поликлиники.

Михаил Малин сообщил, что заключение будет получено к середине марта, и уже исходя из этого будет ясно, какие действия можно предпринять.

.

ИСТОЧНИК KP.RU