Опасные медицинские отходы хранили с нарушениями в кузбасской больнице

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:50:32+03:00

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Медицинские отходы, представляющие опасность для населения, в одной из кузбасских больниц хранили с нарушениями. Добиваться устранения нарушений пришлось через суд.

В Топкинской районной больнице еще в конце 2019 года прошла проверка, и оказалось, что не все требования законодательства здесь исполняют в полной мере. Так, в больнице нарушали обязательные требования по обращению с медицинскими отходами. Контейнеры с отходами класса Б, которые представляют эпидемиологическую опасность, хранились в контейнерах без специальных крышек, которые бы предотвращали самопроизвольное открывание. Более того, необеззараженные отходы класса Б хранились с отходами класса А, которые, по сути, близки к обычным бытовым.

С нарушениями хранились и отходы класса Г, которые представляют токсикологическую опасность (это, например, негодные к употреблению медицинские препараты) хранились без маркировок и в картонной упаковке со множественными дефектами.

- На момент проверки не представлены документы на вывоз для обезвреживания или утилизации отходов, что является нарушением, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В больнице не спешили исполнять требования по устранению нарушений, и в декабре 2019 года прокурор обратился в суд. Решением Топкинского городского суда требования прокурора города удовлетворены в полном объеме, медицинскому учреждению установлен срок для устранения выявленных нарушений в полном объеме до 20 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU