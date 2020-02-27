27 Февр. 2020 2020-02-27T09:18:37+03:00

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Согласно данным Кемеровостата, в 2019 году средняя зарплата в Кузбассе превысила 41 тысячу рублей и выросла по сравнению с 2018 годом.

Статистический орган проанализировал средний заработок жителей региона в период с января по декабрь 2019 года. Он составил 41 684 рубля, что на 8,9 процента выше, чем годом ранее.

Выше всего заработок тех, кто трудится в сфере научных исследований и разработки – 68 470 рублей, добычи угля – 62 737 рублей, производства кокса и нефтепродуктов - 55 626 рублей, финансовой и страховой деятельности - 55 502 рубля, металлургии - 52 204 рубля, ремонта машин - 51 102 рубля, государственного управления - 50 922 рубля.

Самый невысокий средний заработок эксперты назвали у производителей кожи - 11 410 рублей, полиграфистов – 14 870 рублей, производителей мебели – 15 324 рубля, обработчиков древесины – 22 052 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU