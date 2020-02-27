2020-02-27T09:18:37+03:00
Общество

Средняя зарплата в Кузбассе превысила 41 тысячу рублей

Кемеровостат подвел итоги за 2019 год
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Средняя зарплата в Кузбассе превысила 41 тысячу рублейСредняя зарплата в Кузбассе превысила 41 тысячу рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Согласно данным Кемеровостата, в 2019 году средняя зарплата в Кузбассе превысила 41 тысячу рублей и выросла по сравнению с 2018 годом.

Статистический орган проанализировал средний заработок жителей региона в период с января по декабрь 2019 года. Он составил 41 684 рубля, что на 8,9 процента выше, чем годом ранее.

Выше всего заработок тех, кто трудится в сфере научных исследований и разработки – 68 470 рублей, добычи угля – 62 737 рублей, производства кокса и нефтепродуктов - 55 626 рублей, финансовой и страховой деятельности - 55 502 рубля, металлургии - 52 204 рубля, ремонта машин - 51 102 рубля, государственного управления - 50 922 рубля.

Самый невысокий средний заработок эксперты назвали у производителей кожи - 11 410 рублей, полиграфистов – 14 870 рублей, производителей мебели – 15 324 рубля, обработчиков древесины – 22 052 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До +7 ожидается в Кузбассе в первые дни марта
В заповеднике «Кузнецкий Алатау» выхаживают редкую птицу
Стали известны новые сроки открытия бассейна «Лазурный» в Кемерове
Средняя зарплата в Кузбассе превысила 41 тысячу рублей
В больницу на вертолете: для госпитализации жительницы Кузбасса потребовалась санавиация
Кемеровчане выбрали места для благоустройства в 2020-2021 годах
Опасные медицинские отходы хранили с нарушениями в кузбасской больнице
Власти рассказали о судьбе поликлиники № 4 в Новокузнецке
Кузбасская школа лишила детей из малообеспеченных семей завтраков
Наркоторговец из Кемерова три года скрывался от полиции в Ставропольском крае
На Кузбасском мосту в Кемерове загорелся КамАЗ
Король парковки с табуретками рассмешил кемеровчан
Центр финансовой грамотности заработал в Кузбассе
За неделю в Кузбассе заболели 22 тысячи человек
Конфликт между сокамерниками в Кузбассе закончился трагедией
Новокузнечанка в парке культуры занималась нехорошими делами
Стала известна личность второго подозреваемого в покушении на убийство кемеровского адвоката
9-летний кемеровчанин ушел погулять и пропал
Подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева обвиняют в краже 20 миллионов рублей
РСХБ реализовал механизм удаленной идентификации для граждан Российской Федерации
Пятеро школьников пришли пьяными на занятия в Кузбассе
РСХБ удвоил финансовую поддержку российских экспортеров мяса птицы
Более 8 миллионов рублей выделят на помощь бездомным животным Кемерова
В посылке из Китая новокузнечанин обнаружил странный белый порошок
10 грабежей и разбоев: замначальника полиции Кузбасса рассказал о подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска
Фермеры заплатили 50 тысяч рублей из-за угрозы лесам Кузбасса