Стали известны новые сроки открытия бассейна «Лазурный» в Кемерове

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:06:06+03:00

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В четверг, 27 февраля, состоялась встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с собственником бассейна «Лазурный» и общественниками. На ней была озвучена дальнейшая судьба спортивного объекта.

Бассейн «Лазурный» ждет масштабный ремонт, на который планируется затратить 150 миллионов рублей. При этом собственник бассейна Игорь Лукин сообщил, что в конструктиве здания будут изменения. Так, глубина сократится с 6 до 2,1 метра. Это будет сделано в целях экономии - сократятся расходы на подогрев воды, а также снизится нагрузка на фундамент.

- Готовность объекта ожидается 1 августа 2020 года, официальное открытие пройдет 1 сентября, - сообщил на встрече глава региона.

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В Кемерове еще летом этого года закрыли на ремонт «Лазурный» - крупнейший плавательный бассейн города. Почему двери «водной площадки» до сих пор закрыты и что будет с «Лазурным» в ближайшем будущем, разбиралась «Комсомольская правда».

Завершение ремонта и открытие «Лазурного» переносилось дважды: сначала возобновить занятия планировалось 4 августа, после - 1 ноября, а затем и вовсе дата открытия передвинулась на неопределенный срок. Среди горожан поползли слухи: мол, здание просто хотят снести, а на его месте построить нечто новое.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU