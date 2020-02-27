2020-02-27T10:13:35+03:00
Общество

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» выхаживают редкую птицу

Бородатая неясыть была обнаружена в городской черте
Ирина АВТУШКО
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В заповеднике «Кузнецкий Алатау» выхаживают редкую птицу. Фото: Заповедник "Кузнецкий Алатау"В заповеднике «Кузнецкий Алатау» выхаживают редкую птицу. Фото: Заповедник "Кузнецкий Алатау"
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Поздним вечером работникам заповедника «Кузнецкий Алатау» доставили необычную посылку - большую картонную коробку. В ней находилась редкая для Кузбасса птица – бородатая неясыть.

Как выяснилось, пернатое обнаружили сидящей на земле в городской черте и доставили в центр реабилитации «Крылья» при заповеднике.

Осмотр видимых переломов и ран не выявил, однако сова прихрамывала на правую лапу, немного пошатывалась и отказывалась от пищи. Специалисты считают, что это последствия сильного удара о какую-то поверхность.

-Поначалу приходилось кормить неясыть вручную, но спустя пару дней она уже стала есть сама. Хромота также практически спала. Однако несмотря на то, что птица выглядит здоровой и готовой к дальнейшей самостоятельной жизни, выпускать ее сейчас опасно, - отметили в пресс-службе «Кузнецкого Алатау».

Выпустить неясыть на волю планируют, когда снег уже не будет помехой для добычи пропитания.

Отметим, что бородатые неясыти для Кузбасса редкий вид. Они гнездятся в таежной зоне Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау. Также птица спорадично гнездится в тайге, в основном на севере региона и в темнохвойной тайге Кузнецкого Алатау. Сегодня численность сов повсюду сокращается, поэтому бородатая неясыть внесена в приложение Красной книги Кемеровской области как кандидат на включение в нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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