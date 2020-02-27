До +7 ожидается в Кузбассе в первые дни марта

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:46:20+03:00

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Февраль в этом году закончится плюсовыми температурами днем и морозами ночью. В первые дни марта станет еще теплее.

В ночь на 28 февраля в Кузбассе ожидается от двух до семи градусов мороза. Местами температура опустится ниже – до -12. При этом ночью синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, а его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Днем ветер усилится – местами до 20 метров в секунду. Воздух прогреется до -2…+3 градусов, будет идти снег – от небольшого до умеренного, мокрый снег, возможны метели.

Последний день месяца, суббота, 29 февраля, начнется с -4…-9 градусов, причем местами ночная температура может достигать -15 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -3…+2 градусов. Также будет идти снег и мокрый снег, местами – метели. Сохранится западный ветер. И если ночью он будет достигать 6-11, а местами и 17 метров в секунду, то днем немного стихнет – до 3-8 и местами до 13 метров в секунду.

Первая мартовская ночь будет морозной: местами столбики термометров опустятся до -17 градусов, однако преобладающей температурой будет -6…-11. День же подарит первое мартовское тепло: -1…+4 градуса. Ветер сменит направление на юго-западное и не превысит до 3-8 метров в секунду. Ночью местами синоптики прогнозируют небольшой снег, днем вероятность осадков невелика.

2 марта, первый понедельник месяца, начнется с ночной температуры в -3…-8 градусов, при этом местами будет холоднее – до -15. А вот днем уже будет по-весеннему тепло и без осадков: +2…+7 градусов, а ветер еще немного стихнет.

ИСТОЧНИК KP.RU