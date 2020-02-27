В кемеровском подъезде напали на 76-летнюю пенсионерку

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:41:42+03:00

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В Кемерове совершено нападение на пенсионерку в подъезде жилого дома. Целью рецидивиста была сумка женщины.

О произошедшем полицейским сообщила сама 76-летняя потерпевшая. Она рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, похитил у нее пакет с продуктами и скрылся.

В ходе розыска был задержан неработающий 53-летний мужчина, который и напал на пенсионерку. Он предположил, что если женщина идет с пакетом, значит, у нее должны быть при себе деньги. Проследив свою жертву до подъезда, задержанный совершил нападение. Однако его ждало разочарование - в пакете, кроме продуктов, ничего не было. Деньги же злоумышленнику, по его словам, были нужны, чтобы купить алкоголь.

Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело за разбой.

- В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории областного центра, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU