Подросток из Новокузнецка сходил в сауну и стал фигурантом уголовного дела

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:30:18+03:00

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17-летний новокузнечанин нашел на улице банковскую карту вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, он отправился с картой по магазинам и в сауну. Так он и стал фигурантом уголовного дела.

Банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты 17-летний новокузнечанин нашел на одной из остановок общественного транспорта. Искать владельца или относить карту в банк он не стал, а решил воспользоваться ею. Юноша рассчитался за покупки в магазинах, потом - в сауне. В общей сложности он успел потратить порядка 6,7 тысячи рублей, прежде чем владелица карты обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Вскоре личность подростка удалось установить. Он не стал отпираться и признал вину, а родители обвиняемого возместили ущерб. Тем не менее подросток стал фигурантом уголовного дела и в скором времени предстанет перед судом. Примечательно, что это не первый его проступок. Несмотря на то, что парень воспитывается в благополучной семье, он состоит на профилактическом учете за употребление алкоголя, об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU