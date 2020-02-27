Ловелас из Прокопьевска испугался полиции и выпрыгнул в окно

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:26:39+03:00

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30-летний мужчина специализировался на том, что знакомился в интернете с женщинами, а потом грабил их. Последнее свидание не задалось: на него явились стражи порядка. Ловеласу пришлось ретироваться через окно.

28-летняя прокопчанка познакомилась в Сети с 30-летним мужчиной. Постепенно интернет-знакомство перешло в реальное, и женщина пригласила его в гости. А спустя некоторое время прокопчанка отправилась погостить к родственникам. Когда она вернулась, обнаружила выломанную входную дверь в свой дом. Из дома пропали ноутбук, планшет, золотые украшения - общей сложностью на 25 тысяч рублей.

Стражи порядка установили личность грабителя: оказалось, что это недавний гость потерпевшей. Он точно знал, что женщина уезжает, и наведался в дом в ее отсутствие. Задержать злоумышленника удалось в соседнем городе. Он как раз находился в гостях у очередной интернет-знакомой. Увидев сотрудников полиции, ловелас выпрыгнул из окна и попытался скрыться, но тут же попал в руки полиции.

Золото и ноутбук, принадлежавшие прокопчанке, у мужчины изъяли. Остальные вещи он к тому времени сдал в ломбард. Чуть позже выяснилось, что мужчина уже имеет судимости: он и раньше знакомился с женщинами в Сети, а потом грабил их. А на момент задержания он являлся фигурантом очередного уголовного дела - к слову, аналогичного.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, любвеобильный грабитель может лишиться свободы на срок до шести лет. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU