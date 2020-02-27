27 Февр. 2020 2020-02-27T15:39:14+03:00

Кузбассовец утратил смысл жизни на свободе и пошел на преступление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он угнал машину, чтобы снова попасть в колонию

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В Белове задержан автоугонщик, который «утратил смысл жизни на свободе». Он решил пойти на преступление, чтобы снова вернуться в колонию.

Об угоне в полицию сообщили очевидцы преступления. Машина находилась на парковке рядом с одним из учреждений, куда и направились стражи порядка. Автомобиль нашелся быстро – увязшим в сугробе неподалеку. Сам владелец транспортного средства рассказал, что его заставил покинуть салон неизвестный мужчина, угрожавший при этом ножом. После злоумышленник попытался уехать, но застрял в сугробе и скрылся бегством.

При осмотре автомобиля эксперты-криминалисты нашли отпечатки пальцев и след от обуви, по которым в итоге и установили личность автоугонщика. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

-Полицейские задержали его в результате оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленник пояснил, что совершил преступление специально, чтобы вернуться в колонию, поскольку «утратил смысл жизни на свободе», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, за угон ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU