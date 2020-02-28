2020-02-28T06:44:23+03:00
Общество

В Кузбассе работница салона связи помогала знакомому шпионить за сожительницей

За нарушение закона женщина заплатит штраф
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кузбассе работница салона связи помогала знакомому шпионить за сожительницейВ Кузбассе работница салона связи помогала знакомому шпионить за сожительницейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Теперь уже бывшему работнику салона сотовой связи назначен штраф за нарушение тайны телефонных переговоров клиентов. Женщина сообщала своему знакомому, кому и когда звонит его сожительница.

Как установило следствие, в августе 2019 года 29-летняя сотрудница офиса сотовой связи Междуреченска незаконно воспользовалась своим служебным положением. Она согласилась на просьбу знакомого просмотреть информацию о телефонных соединениях его сожительницы. А после этого - сфотографировала детализацию телефонных переговоров женщины и отправила информацию знакомому через мобильное приложение.

- Потерпевшая увидела фотографии в телефоне сожителя и обратилась в следственные органы. Подозреваемая со следствием сотрудничала, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Суд назначил женщине наказание в размере 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове запретят стоянку автотранспорта на бульваре Строителей
Из-за радиоактивного газа кузбасские школьники лишились столовой
Четыре человека погибли в горящей машине на кузбасской трассе
В Кузбассе работница салона связи помогала знакомому шпионить за сожительницей
В Новокузнецке таксист обокрал клиентку на 500 тысяч рублей
В Кузбассе военные уничтожили чужую бронетехнику
Локомотив с углем сошел с путей в Кузбассе
В Кузнецком Алатау посолили горы
Кузбассовец утратил смысл жизни на свободе и пошел на преступление
Автомобиль с детьми свалился в кювет, уходя от столкновения с КамАЗом
Пропавшую в Кузбассе школьницу полицейские нашли на балконе
Ловелас из Прокопьевска испугался полиции и выпрыгнул в окно
Кузбассовцев предупредили об очень крепком ветре
В РЖД опровергли причастность к возгоранию тепловоза в Кузбассе
В Кемерове начали газифицировать проблемные дома
Подросток из Новокузнецка сходил в сауну и стал фигурантом уголовного дела
В кемеровском подъезде напали на 76-летнюю пенсионерку
До +7 ожидается в Кузбассе в первые дни марта
В заповеднике «Кузнецкий Алатау» выхаживают редкую птицу
Стали известны новые сроки открытия бассейна «Лазурный» в Кемерове
Средняя зарплата в Кузбассе превысила 41 тысячу рублей
В больницу на вертолете: для госпитализации жительницы Кузбасса потребовалась санавиация
Кемеровчане выбрали места для благоустройства в 2020-2021 годах