В Кузбассе работница салона связи помогала знакомому шпионить за сожительницей
Теперь уже бывшему работнику салона сотовой связи назначен штраф за нарушение тайны телефонных переговоров клиентов. Женщина сообщала своему знакомому, кому и когда звонит его сожительница.
Как установило следствие, в августе 2019 года 29-летняя сотрудница офиса сотовой связи Междуреченска незаконно воспользовалась своим служебным положением. Она согласилась на просьбу знакомого просмотреть информацию о телефонных соединениях его сожительницы. А после этого - сфотографировала детализацию телефонных переговоров женщины и отправила информацию знакомому через мобильное приложение.
- Потерпевшая увидела фотографии в телефоне сожителя и обратилась в следственные органы. Подозреваемая со следствием сотрудничала, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.
Суд назначил женщине наказание в размере 2000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU