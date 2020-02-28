В Кузбассе работница салона связи помогала знакомому шпионить за сожительницей

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:44:23+03:00

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Теперь уже бывшему работнику салона сотовой связи назначен штраф за нарушение тайны телефонных переговоров клиентов. Женщина сообщала своему знакомому, кому и когда звонит его сожительница.

Как установило следствие, в августе 2019 года 29-летняя сотрудница офиса сотовой связи Междуреченска незаконно воспользовалась своим служебным положением. Она согласилась на просьбу знакомого просмотреть информацию о телефонных соединениях его сожительницы. А после этого - сфотографировала детализацию телефонных переговоров женщины и отправила информацию знакомому через мобильное приложение.

- Потерпевшая увидела фотографии в телефоне сожителя и обратилась в следственные органы. Подозреваемая со следствием сотрудничала, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Суд назначил женщине наказание в размере 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU