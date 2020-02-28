2020-02-28T04:18:19+03:00
Происшествия

В Новокузнецке таксист обокрал клиентку на 500 тысяч рублей

Женщина опрометчиво пригласила водителя в гости
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке таксист обокрал клиентку на 500 тысяч рублейВ Новокузнецке таксист обокрал клиентку на 500 тысяч рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Новокузнецке полицейские по горячим следам задержали водителя такси, который украл у клиентки деньги и драгоценности. Женщина опрометчиво позвала случайного знакомого в гости.

О краже стражам порядка сообщила 39-летняя горожанка. С ее слов, злоумышленник похитил 150 тысяч рублей и золотые украшения. Общая сумма причиненного ущерба составила более 500 тысяч рублей.

-Сотрудники полиции выяснили, что накануне заявительница добиралась до дома на такси, познакомившись с водителем, она пригласила его в гости на кофе. После ухода мужчины горожанка не обнаружила своего имущества, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленником оказался 36-летний местный житель. У него изъяли 146 тысяч рублей, а также ювелирные изделия потерпевшей. Как выяснилось, клиенток он грабит не впервые. Так, находясь в квартире одной из них, он присвоил себе 50 тысяч рублей, но уголовного наказания избежал в связи с примирением сторон и тем, что ущерб потерпевшей он возместил.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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