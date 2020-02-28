В Кузбассе военные уничтожили чужую бронетехнику

28 Февр. 2020 2020-02-28T03:18:34+03:00

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В Кузбассе артиллеристы Центрального военного округа уничтожили колонну бронетехники условного противника во время учений. Они проходят на Юргинском полигоне.

По замыслу учений военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО обнаружили колонну военной техники противника. Данные о ней были переданы в командный пункт. Уничтожить противника направили военнослужащих артиллерийских подразделений на модернизированных 152-мм самоходных артиллерийских установках 2С19М2 «Мста-С». Во время движения колонны артиллерии, разведчики передавали командирам артиллерийских батарей уточненные разведданные о перемещении вражеской техники. Когда боевые расчеты артиллерийских установок приблизились на безопасное расстояние, то расстреляли цели осколочно-фугасными снарядами.

-В батальонных тактических учениях принимает участие более 800 военнослужащих и задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники, - сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Напомним, что 41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU