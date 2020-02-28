28 Февр. 2020 2020-02-28T06:42:59+03:00

Четыре человека погибли в горящей машине на кузбасской трассе. ФОТО: vk.com, "Аварийка 42"

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Утром 28 февраля на автодороге, соединяющей Кемерово и Новокузнецк, столкнулись два автомобиля - Toyota и «Газель». Машины загорелись, и четыре человека погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/763400" frameborder="0"></iframe> Очевидцы тушат горящие машины на трассе Кемерово - Новокузнек.Видео: vk.com, "Аварийка 42"

Иномарка и отечественный грузовичок столкнулись на 15-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк. Очевидцы выложили в соцсетях кадры фото и видео, на которых запечатлены последствия ДТП. У грузовика кабина оказалась смятой настолько, что водитель погиб на месте. После столкновения машины загорелись, справиться с огнем до прибытия пожарных помогали автолюбители, проезжавшие мимо. Спасти людей не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/763401" frameborder="0"></iframe> Четыре человека погибли в горящей машине на кузбасской трассе.Видео: vk.com, "Аварийка 42"

- Погиб водитель «Газели», а также три человека, которые были в автомобиле Toyota. Пассажира грузовика с травмами и ожогами доставили в Центр охраны здоровья шахтеров, - сообщает пресс-служба Кузбасского центра медицины катастроф.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU