Четыре человека погибли в горящей машине на кузбасской трассе
Утром 28 февраля на автодороге, соединяющей Кемерово и Новокузнецк, столкнулись два автомобиля - Toyota и «Газель». Машины загорелись, и четыре человека погибли.
Очевидцы тушат горящие машины на трассе Кемерово - Новокузнек.Видео: vk.com, "Аварийка 42"
Иномарка и отечественный грузовичок столкнулись на 15-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк. Очевидцы выложили в соцсетях кадры фото и видео, на которых запечатлены последствия ДТП. У грузовика кабина оказалась смятой настолько, что водитель погиб на месте. После столкновения машины загорелись, справиться с огнем до прибытия пожарных помогали автолюбители, проезжавшие мимо. Спасти людей не удалось.
Четыре человека погибли в горящей машине на кузбасской трассе.Видео: vk.com, "Аварийка 42"
- Погиб водитель «Газели», а также три человека, которые были в автомобиле Toyota. Пассажира грузовика с травмами и ожогами доставили в Центр охраны здоровья шахтеров, - сообщает пресс-служба Кузбасского центра медицины катастроф.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU