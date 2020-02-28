28 Февр. 2020 2020-02-28T07:28:41+03:00

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29 февраля в Кемерове временно будет ограничена стоянка автотранспорта на бульваре Строителей.

Как сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения города Кемерово, ограничения стоянки автотранспорта на бульваре Строителей связаны с проведением масленичных народных гуляний. Ограничения будут действовать в субботу с самого утра.

В Кемерове запретят стоянку автотранспорта на бульваре Строителей. ФОТО: ЦОДД города Кемерова

Уже с 08. 00 до 17.00 слева от сцены линейного парка бульвара Строителей на участке от проспекта Ленина до проспекта Химиков автолюбителям нельзя будет оставлять личный транспорт. Исключение делается лишь для автобусов, которые будут доставлять творческие коллективы для участия в празднике.

Автомобилистов города Кемерова просят быть внимательными, ориентироваться на указания знаков и выбирать альтернативные варианты для стоянок транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU