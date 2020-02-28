Кузбассовцев приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:14:47+03:00

За первые сутки заявки на участие подали более восьми тысяч человек

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Кузбассовцы могут стать участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика», который проводится по поручению президента страны Владимира Путина. К слову, за первые сутки после объявления начала конкурса заявки подали более восьми тысяч человек.

Старт Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» был объявлен 25 февраля. Благодаря конкурсу его организаторы планируют выявить перспективных лидеров, которые будут заниматься законотворческой деятельностью. Всего за сутки после объявления старта конкурса более восьми тысяч человек подали заявки.

Конкурсанты нового проекта могут регистрироваться от любого региона России, с которым они связали или планируют связать свою общественно-политическую деятельность. Главный критерий, который учитывается при приеме заявки, - образование. Большинство конкурсантов имеют оконченное высшее образование, у многих есть дипломы бакалавров, два и более высших образования, степени кандидатов и докторов наук.

- Более восьми тысяч регистраций за первые сутки - это отличный старт. Надеемся, что это только начало большого пути и в результате в систему представительной власти вольется много достойных и перспективных людей, способных внести значимый вклад в законотворческий процесс на муниципальном, региональном или федеральном уровне, - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия - страна возможностей». Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18.00 по московскому времени).

Поддержать участников конкурса можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU