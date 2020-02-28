2020-02-28T08:18:59+03:00
Экономика

Россельхозбанк: к 23 февраля россияне предпочитают покупать спорттовары

КРЫМСКИЙ Яков
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В Россельхозбанке подсчитали, как День защитника Отечества влияет на покупательную активность россиян. В дни отдыха они совершают покупки по картам в 1,5 активнее: согласно данным РСХБ, в период с 22 по 24 февраля общий объем трат держателями карт банка увеличивается на 60%.

-Многие жители нашей страны отмечают День защитника Отечества, тем более что он является нерабочим праздничным днем. Люди планируют семейные развлечения на дни отдыха и активнее совершают покупки, в том числе с помощью банковских карт. Интересно, что больше всего увеличивается количество покупок в категории спорттоваров. Приятно предположить, что наши девушки и женщины делают полезные подарки своим мужчинам на 23 февраля, предпочитая видеть их в хорошей физической форме, — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

В РСХБ также установили, что сами мужчины предпочитают тратить деньги в кафе, ресторанах и супермаркетах. Женщины в праздничные дни начинают тратить больше в салонах красоты, магазинах одежды, обуви, аксессуаров и детских игрушек.

По данным Россельхозбанка, средняя стоимость подарка на 23 февраля в Москве составляет 2 500 рублей, в Санкт-Петербурге – 1 500 рублей, а в регионах – около 800 рублей, в Кузбассе эта сумма составляет порядка 1200 рублей.

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