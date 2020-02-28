28 Февр. 2020 2020-02-28T09:44:56+03:00

Из-за непогоды между Кузбассом и Алтаем перекрыли дорогу Фото: Олег УКЛАДОВ

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Из-за штормового предупреждения между Кузбассом и Алтайским краем оказалась перекрыта автодорога. Здесь запрещено движение для грузовых автомобилей и автобусов.

Неблагоприятные погодные условия стали причиной перекрытия автодороги, связывающей Алтай с Кузбассом, Новосибирской областью, Казахстаном. Из-за гололеда и снегопада с 07.45 запрещено движение по автодороге Бийск - Кемеровская область. Также движение ограничено на нескольких местных трассах. Об этом сообщает пресс-служба управления Алтайавтодора.

В Кузбассе подобных мер по ограничению движения пока не предпринимается, движение по междугородним трассам осуществляется в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU