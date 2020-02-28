2020-02-28T09:46:38+03:00
Общество

В двух районах Новокузнецка на несколько дней отключат горячую воду

Отключения запланированы на 4-7 марта
Екатерина РОМАНОВА
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В двух районах Новокузнецка на несколько дней отключат горячую водуВ двух районах Новокузнецка на несколько дней отключат горячую водуФото: Екатерина РОМАНОВА
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Из-за внеплановых мероприятий на газопроводе Парабель-Кузбасс часть жителей Центрального и Куйбышевского районов останутся без горячей воды. Отключения запланированы на 4-7 марта.

Как сообщил заместитель главы по ЖКХ Антон Черемнов, внеплановые мероприятия будут проводиться с 22.00 4 марта до 18.00 7 марта. В течение этого времени у части жителей Центрального и Куйбышевского районов, которые обслуживаются Центральной ТЭЦ, будет прекращено горячее водоснабжение. Антон Черемнов отметил, что ранее подобные работы проводились летом, когда потребителям подавалась только горячая вода, поэтому для горожан такие работы проходили незаметно.

- Это связано с тем, что альтернативное топливо, которое будет в это время потребляться, не сможет обеспечить полностью теплофикацию в полном объеме для того, чтобы позволить и ТСН, и горячее водоснабжение, - цитирует слова Антона Церемнова tvn.ru. - Жителей просим отнестись с пониманием к ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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